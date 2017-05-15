اعلان موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تقرر أن تسحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الـ 6 من الشهر المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث ستنطلق مواجهات هذا الدور مطلع الموسم الكروي الجديد المقرر في أغسطس المقبل، علماً بأن مواجهات ذهاب وإياب دور الستة عشر من ذات البطولة ستقام في 22 و23 و29 و30 من الشهر الجاري.

وسيلتقي الهلال السعودي مع نظيره استقلال خوزستان الإيراني، فيما يواجه بيرسيبوليس الإيراني نظيره لخويا القطري، ويلتقي الأهلي السعودي مع الأهلي الإماراتي، واستقلال طهران الإيراني مع العين الإماراتي.