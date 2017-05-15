ازالة زائدة دودية بالمنظار في مستشفى احد رفيدة الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى محافظة ” أحد رفيدة ” ،ولأول مرة،في ازالة زائدة دودية عن طريق ” المنظار ” ،لمريضة تعاني من التهاب الزائدة الدودية بشكل مضاعف.

ويتميز اجراء العمليات الجراحية بالمنظار بشعور المريض بألم أقل بعد الجراحة، وتقل فترة بقائه بالمستشفى،وتقل المضاعفات بعد الجراحة للمريض، الذي يعود إلى نشاطه بصورة أسرع، وتتمكن معظم الحالات من مُغادرة المستشفى في غضون 24 إلى 36 ساعةً.