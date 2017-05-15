نسما القابضة تطرح وظائف للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

نسما القابضة تطرح وظائف للجنسين
طرحت الشركة الوطنية “ نسما القابضة ” ، 9 وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم،للعمل بعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والخبر، والمنطقة الشرقية.
و اوضحت الشركة، أنَّ الوظائف على مسمى:
مدير مشروع – (الرياض): درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، أو أي مجال ذي صلة.
مشغل أول رافعة – (الشرقية): شهادة الدبلوم في مجال ذي صلة.
مراجع داخلي أول – (الخبر): درجة البكالوريوس في المحاسبة.
مشرف محرك الديزل – (الخبر): شهادة الدبلوم في هندسة السيارات.
مهندس ميكانيكي أول – (الخبر): درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
مهندس عقود – (الشرقية): درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
مشرف الموارد البشرية – (للنساء / الرياض): درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
مدير المناقصة – (للنساء / الرياض): درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
مسؤول إدارة تكنولوجيا المعلومات – (للنساء / جدة): درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، أو أي مجال ذي صلة.
واتاحت الشركة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم و حتى تاريخ 8 تموز/يوليو 2017م.
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