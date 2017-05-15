" المساهمات العقارية " تكشف أسباب تأجيل " مزاد الشهابية " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت لجنة المساهمات العقارية، أسباب تأجليها مزاد الشهابية في مدينة الأحساء، مؤكده أن السبب هو الحاجة إلى إنهاء بعض الإجراءات التنظيمية بالتنسيق مع وزارة العدل وكتابة العدل وأمانة الأحساء تمهيداً لتجهيز قطع المخطط للإفراغ الفوري للمشترين في المزاد المزمع إقامته.

وكان من المقرر إقامته يومي الأحد والاثنين المقبلين ( 25 و26 شعبان 1438هـ ) ، وتم التأجيل لموعد أخر سيتم الإعلان عنه.

كما أشارات اللجنة إلى أن التأجيل سيتيح الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المهتمين بالشأن العقاري لحضور المزاد.