العمل تشارك فى ختام أنشطة طالبات التدريب الميداني - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلا في مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بالعاصمة المقدسه في فعاليات الاحتفال بختام أنشطة طالبات التدريب الميداني للفصلين الدراسين لهذا العام ١٤٣٨ (قسم الخدمة الاجتماعية ) بجامعة ام القرى .

وقد احتوى الجناح التعريفي الخاص بالخدمات المقدمة من الضمان الاجتماعي واضاءات حول المعلومات العامه الشامله للمساعدة المقطوعه وذلك بإشراف باحثات اجتماعيات من اقسام مختلفه.

في الختام قدمت د/هالة العاممودي شكرها وتقديرها للجهات المشاركة مع تقديم شهادات الشكر والتقدير .