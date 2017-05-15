بالصور.. مقتنيات خاصة بالأمير الراحل نايف في معرض «نايف.. القيم» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أظهرت صور التُقطت لجانب من المقتنيات المعروضة في معرض ” نايف..القيم ” العديد من المقتنيات الخاصة بالأمير الراحل.

ومن بين المقتنيات التي عُرضت ساعة يد عليها صورة للملك عبدالعزيز، والختم الخاص بالأمير نايف، وبطاقة الهوية ” حفيظة النفوس ” الخاصة به، إضافة لجهاز راديو أثري، وجهاز جوال قديم،وخنجرا وحزاما باللون الذهبي، وصورة للأمير وهو يرتدي الحزام والخنجر، إلى جانب صور لدفتر ملاحظات، وقلم، وساعة منبه.

يشار الى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز افتتح أمس الأحد بجدة، معرض ” نايف..القيم ” الذي ضم العديد من المقتنيات الخاصة بالأمير الراحل.