لافيتزي يعتذر للصينيين عن حركه عنصرية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قدم ايزيكييل لافيتزي مهاجم المنتخب الارجنتيني لكرة القدم ،و لاعب نادي هيبي تشاينا فورتشن الصيني اعتذاره بعد نشر صوراً له على مواقع التواصل يقلد فيها العينين المشدودتين للصينيين.

وتسببت هذه الصور بانتقادات حادة على مواقع التواصل في الصين، وذهب البعض الى حد المطالبة بمعاقبة لافيتزي أو استبعاده، ولم يعلن النادي أي عقوبات ضد اللاعب الذي لم يعلق مباشرة على القضية.

وأوضح نادي الدرجة الاولى في الصين في بياناً صحفياً أنه ناقش هذه المسألة مع اللاعب، وقد أكد لنا أنه لا نية بأي إساءة عنصرية في تصرفه، وأنه يعتذر من القلب على الازعاج الذي يمكن أن تكون تسببت فيه حركته.

واكد لافيتزي،انه كان يهدف من خلال هذه الصور التي التقطت في حصة دعائية مطلع العام، الى (الترفيه والمزح).