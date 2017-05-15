⁠⁠⁠⁠⁠الجمعية الدولية للقانون الرياضي تكرم الامير نواف بن فيصل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تكرم الجمعية الدولية للقانون الرياضي ( IASL ) الجمعة القادم الامير نواف بن فيصل بن فهد بمقر الجامعة الوطنية الكابوديسترانية في العاصمة اليونانية أثينا،وذلك نظير جهوده في خدمة القانون الرياضي في السعودية والشرق الاوسط خلال فترة رئاسته للهيئة العامة للرياضة ( الرئاسه العامة لرعاية الشباب سابقا ) واللجنة الاولمبية والاتحاد السعودي لكرة القدم .

وسيكون التكريم يوم الجمعة القادم ١٩ مايو بمقر الجامعة ،ويحضر حفل التكريم عدد من الشخصيات الرياضية البارزة في الشرق الاوسط والعالم .

ويعتبر هذا التكريم هو الاول لشخصية من الشرق الاوسط نظير جهوده في تثبيت وتطبيق القانون الرياضي في شتي الالعاب .

و ساهم الامير نواف بن فيصل في فتح المجال للأندية للتقاضي خارجيا في الفيفا ،و اجبر الاندية على الاستعانة بمحامين ومستشارين في القانون الرياضي ،و كانت اول انتخابات رياضية في تاريخ كرة القدم السعودية في عهده ،و شكلت أول لجنة لخصخصة الاندية ،و اطلق اول دوري محترفين لكرة القدم وكذلك انشاء لجان قانونية في اللجنة الاولمبية.