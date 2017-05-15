معلومة لن تتخيلها عن الشاب الذي أنقذ بريطانيا من «هجوم الفدية» - صحيفة صدى الالكترونية

معلومة لن تتخيلها عن الشاب الذي أنقذ بريطانيا من «هجوم الفدية»
سجلت معلومة خاصة بالشاب البريطاني الذي لم يتجاوز عمره 22عاماً صدمة للكثير عند علمهم بأنه ليس بطالب لدى أي جهه ولكنه مجرد شخص يمارس هواية الكمبيوتر بأجر .
قالت صحيفة تليجراف البريطانية أن الشاب البريطاني ماركوس هاتشينز ليس طالباً جامعياَ لكنه يمارس هوايته وهى حب الكمبيوتر والإنترنت بأجر مادي .
ويذكر أن ماركوس هاتشينز هو من أنقذ هيئة الصحة الوطنية البريطانية من الهجوم الإلكتروني ” هجوم الفدية ” و الذي ضرب ما لا يقل عن 200 ألف هدف في 150 دولة بالعالم.
وأوقف انتشار الفيروس الإلكتروني الشرس عن طريق الصدفة، من خلال شرائه نطاقًا لموقع إنترنت لا يتجاوز سعره 8 جنيهات إسترلينية، وإعادة توجيهه إلى موقع آخر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26191 ] نشر منذ 42 دقيقة
ممتاز ..