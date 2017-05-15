معلومة لن تتخيلها عن الشاب الذي أنقذ بريطانيا من «هجوم الفدية» - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

سجلت معلومة خاصة بالشاب البريطاني الذي لم يتجاوز عمره 22عاماً صدمة للكثير عند علمهم بأنه ليس بطالب لدى أي جهه ولكنه مجرد شخص يمارس هواية الكمبيوتر بأجر .

قالت صحيفة تليجراف البريطانية أن الشاب البريطاني ماركوس هاتشينز ليس طالباً جامعياَ لكنه يمارس هوايته وهى حب الكمبيوتر والإنترنت بأجر مادي .

ويذكر أن ماركوس هاتشينز هو من أنقذ هيئة الصحة الوطنية البريطانية من الهجوم الإلكتروني ” هجوم الفدية ” و الذي ضرب ما لا يقل عن 200 ألف هدف في 150 دولة بالعالم.

وأوقف انتشار الفيروس الإلكتروني الشرس عن طريق الصدفة، من خلال شرائه نطاقًا لموقع إنترنت لا يتجاوز سعره 8 جنيهات إسترلينية، وإعادة توجيهه إلى موقع آخر.