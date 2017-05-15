أرامكو تكشف تفاصيل فرص عمل جديدة في مشروع جازان الاقتصادي - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة ” أرامكو السعودية ” ، أن العمل يسير بشكل جيد وسريع، في مشروع مدينة جازان الاقتصادية، مشيرة إلى أنه الاتفاق مع مستثمر أجنبي، لإقامة مشروع إنتاج مادتي حامض تريفياليك النقي، والبولي إيثيلين تيريفتالات، مؤكده أنه تم توقيع الاتفاق بشكل رسمي.

وقالت الشركة إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 53 % في أعمال المشروع كافة وبمرافقه المختلفة، الصناعية والخدماتية، مشيرة إلى أن المدينة ستسهم في توظيف خمسة آلاف شاب سعودي من المنطقة على مهن وحرف صناعية إنشائية متنوعة على مدى أربع سنوات من خريجي المعاهد المتخصصة.

وأشارت إلى أنه يتوقع أن توفر المدينة الاقتصادية عند استكمال وتشغيل جميع مكوناتها واستثماراتها نحو 75 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الـ 25 المقبلة .

يشار إلى أنه قد صدر في عام 2013م مرسوم ملكي يقضي بأن تقوم شركة أرامكو السعودية بتطوير المرحلة الأولى من مدينة جازان الاقتصادية وفق أعلى المقاييس ، وتشمل أعمالها على تطوير الميناء، و المنطقة الصناعية، والمنطقة السكنية، وكورنيش بيش.

وتبلغ مساحة مدينة جازان الاقتصادية 102 مليون متر مربع، وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والصناعات التحويلية وصناعة السفن واستثمار الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية.