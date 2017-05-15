غدا.. التويجري يفتتح اجتماعات المشورة الثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة «32» - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة يرعى معالي نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري يوم غد الثلاثاء 20/8/1438هـ انطلاق اجتماعات المشورة الثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة لدورته الثانية والثلاثين الذي سيقام بمشيئة الله لعام 1439هـ -2018م حيث اعتاد الحرس الوطني على عقد هذه الاجتماعات من أجل وضع وصياغة البرامج الفكرية والأدبية للمهرجان.

ويشارك في هذه الاجتماعات عدد من المفكرين والأدباء والإعلاميين وأساتذة الجامعات من كافة أرجاء المملكة، حيث يتم في هذه الاجتماعات تحديد محاور الفعاليات الثقافية للمهرجان كما سيتم ترشيح أسماء المفكرين والأدباء المشاركين في الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية والشخصيات الثقافية الريادية التي ستكرم في المهرجان لدورته (32) .

