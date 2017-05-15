بلدية الدرب: توثيق قضية عبوات البول لدى الشرطة وجاري التحقيق - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

مازالت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان تحقق في قضية العثور على عبوات بول في بوفيه بأحد محلات المحافظة وكان ذلك أثناء جولة ميدانية للفرق الرقابية بالمحافظة.

وقال محمد الخرمي رئيس بلدية محافظة الدرب، إن قضية البوفيه الذي وجد فيه عبوات ” البول ” تم توثيقها لدى شرطة المحافظة.

يذكر أنه قبل أسابيع عندما توجهت الفرق الرقابية لجولة ميدانية على المحلات ودخلت الفرق الميدانية أحدها فقام عامل بمنعه من الدخول وبعدها اضطرت الفرقة لاستدعاء الأمن وبدخولة وبعد تفتيش البوفية تم العثور على عبوتي بول وتم أرسالها إلي معامل التحاليل للتحقق من عدم وجود أمراض.