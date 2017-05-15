شرطة تبوك تدعو لحضور ملتقى الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي نظام العمل - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

دعت شرطة منطقة تبوك جميع المعنيين من شيوخ القبائل ورجال الأعمال والإعلام وأئمة المساجد ورجال التعليم والفكر وعموم المواطنين لحضور وتغطية الملتقى الخاص بالحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق 21/8/1438هـ بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.

كما نأمل تعاونكم في نشر هذه الدعوة لحضور جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمساهمة الفعالة في التغطية الإعلامية لهذا الملتقى والعمل لضمان وصول الرسائل والأهداف الخاصة بذلك للجهات المستهدفة وإظهار أهمية هذه الحملة لأمن وسلامة الجميع والتعاون ما بين المواطن والجهات المعنية حسب الخطة الوطنية الشاملة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر (حفظهم الله) والله الموفق.