استنفار أمني لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تجرى استعدادات أمنية على قدم وساق من أجل ظهور مباراة الأهلي والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بصورة رائعة واتخاذ التدابير الأمنية لمنع وقوع أي اتصال بين جماهير الناديين ، منعا للمشاحنات والخروج عن النص الذي قد يترك أثاراً سلبية على المناسبة.

وأكدت مصادرأن سيتم تخصيص بوابتي رقمي 3 ، 4 مخصصة لدخول جماهير النادي الأهلي ، بينما سوف تخصص بوابتي 5 ، 6 لدخول جماهير الهلال ، على أن تكون البوابة رقم 2 خاصة بدخول رجال الإعلام.

وتقرر عدم بيع أي تذاكر للمباراة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والذي سوف يحتضن النهائي، على أن يتم بيع كافة التذاكر عبر موقع مكاني المخصص لبيع التذاكر.

وكذلك تقرر أن تكون هناك إحدى الشركات الأمنية الخاصة داخل الملعب، وأثناء تتويج الفريق البطل لمنع حدوث أي فوضى، والتدخل في أي احتكاك داخل الملعب.