بالصور.. ضبط آسيوي و5 مخالفات لتوطين الاتصالات بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكن مفتشو مكتب العمل بالرياض من ضبط 5 مخالفات توطين في قطاع الاتصالات، والقبض على آسيوي يمارس بيع أجهزة الجوال ومحلقاتها في سيارته الخاصة بموقف أحد المجمعات، وتم إحالته إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وقال «جريد الدوسري» مدير إدارة التفتيش بمكتب العمل، إن تشغيل الوافدين في القطاع يعرّض أصحاب المحلات إلى العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري وفي نظام العمل، مشددا على استمرار أعمال التفتيش على مختلف منشآت القطاع بالتعاون مع وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية.

