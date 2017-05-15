بالصور.. ضبط مصنع حلويات مخالف يستخدم مواد ملوثة بمحايل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف قسم صحة البيئة ببلدية محايل مصنع حلويات مخالف يديره باكستاني في غرفة سكنية يستخدم المواد الملوثة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد بلاغ قدمه أحد المواطنين.

وأفادت المصادر أن العامل المتهم في القضية هرب عند شعوره بالمداهمة التي قادها رئيس قسم صحة البيئة ببلدية محايل محمد عوض الشهري والمراقب الصحي ابراهيم الحسين وعدد من أفراد الدوريات الأمنية.

وتم تحريز مبلغ مالي وإقامة وبعض البطائق الرسمية كرخصة سير ورخصة قيادة وسيارة لتوزيع تلك الأطعمة والحلويات وعدد 15 صحن حلويات وبعض المكونات الأخرى المستخدمة في عملية التصنيع إلى جانب بعض الأدوات المتهالكة لإعداد الأطعمة والحلويات المختلفة .