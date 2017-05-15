إدارة النصر تسلم استئناف عوض خميس خلال ساعات - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أفادت مصارد أن إدارة نادي النصر ستسلم مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة الاستئناف بشأن منع النادي من فترة تسجيل واحدة إضافة إلى ايقاف لاعب الوسط عوض خميس ستة اشهر بسبب توقيعه للهلال والنصر.

من جهة أخرى جددت إدارة نادي النصر أمس الأحد عقد المدافع حمد العقيلي لثلاثة أعوام بعد أن قدم مستويات مميزة مع الفريق الأولمبي الموسم المنصرم وصعد حديثا للفريق الأول، وينتظر أن يتواجد في معسكر الفريق الخارجي رابع ايام عيد الفطر المبارك.