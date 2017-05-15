الجابر يوجه رسالة للجماهير قبل نهائي كأس الملك - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

دعا سامي الجابر المدير الفني للشباب، جماهير الكرة السعودية لتقديم صورة رائعة خلال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتضن ملعب ” الجوهرة المشعة ” في جدة مساء الخميس مباراة الهلال والأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الجابر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :” نهائي كأس الملك ليس حدث ينتظره الهلال والاهلي فقط بل تكريم وتشريف لكل رياضي بختام الموسم ظهوره بالشكل المشرف يعكس الشكر والتقدير للقيادة “.

وأضاف :” ادعو جميع الجماهير الرياضية لعكس صورة رائعة داخل الوطن وخارجه عن رقي و وعي الرياضي السعودي ولنحتفل بوحود خادم الحرمين الشريفين بيينا “.