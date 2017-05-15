إحصائية جديدة تكشف عدد التوطين في المستشفيات الحكومية - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

بلغت نسبة التطوين في مهنة الطب إلى 33% خلال عام 2016، بحسب إحصائية لعدد العمالين فى المستشفيات الحكومية خلال تلك الفترة.

وكشفت الإحصائية عن عدد الأطباء العاملين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والذي بلغ نحو 42.7 ألف طبيب وطبيبة، بينهم 14.3 ألف مواطن، بنسبة 33.5%، فيما بلغ عدد الأطباء الأجانب 28.4 ألف طبيب وطبيبة بنسبة 66.5%، من إجمالي العاملين في وزارة الصحة.

وأكد التقرير الإحصائي أنه بلغ عدد العاملين في التمريض نحو 101.2 ألف ممرض وممرضة، شكل نسبة المواطنين والمواطنات منهم نحو 57.5 %، بـ58.2 ألف، فيما يقدر عدد الممرضين الأجانب بنحو 42.9 ألف وافد، مشيرا إلى أنه تفوق نسبة الصيادلة المواطنين عن الأجانب في مستشفيات وزارة الصحة بـ91.5%، حيث بلغ عددهم 3227 صيدليا، مقابل 298 صيدليا أجنبيا.

جدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت قرارات بوقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان المواطنين في القطاع الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة.