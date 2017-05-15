تأييد سجن متهمين بينهم شقيق أمير الكويت في «غروب الفنطاس» - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

رفضت محكمة التمييز الكويتية طعن المتهمين في قضية «غروب الفنطاس» وأبقت على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بسجن متهم 10 سنوات غيابيا، و5 متهمين بالسجن 5 أعوام مع الشغل والنفاذ، وعلى ثالث بالسجن عام واحد مع الشغل والنفاذ، وتبرئة 6 متهمين.

ويعد «عذبي الفهد الصباح»، حفيد أمير الكويت العاشر أحمد الجابر الصباح، وابن شقيق الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد الصباح، والذي سبق له تولي مسؤوليات كبيرة في الدولة منها جهاز أمن الدولة والمخابرات العامة، أبرز المتهمين بسجنهم 5 اعوام، بحسب صحف كويتية.

وكانت السلطات الكويتية قد وجهت للمتهمين في العام قبل الماضي تهم نشر أخبار كاذبة والتعدي على هيبة القضاء، وادعاء وجود مؤامرة في البلاد لقلب نظام الحكم.