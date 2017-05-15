 نجل السديري يكشف تفاصيل جديدة في حياة والده قبل وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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نجل السديري يكشف تفاصيل جديدة في حياة والده قبل وفاته

نجل السديري يكشف تفاصيل جديدة في حياة والده قبل وفاته
طلال الغامدي(صدى):

قال مازن السديري، نجل الراحل الكاتب ورئيس تحرير صحيفة ” الرياض ” السابق تركي السديري، إن والده كان يعاني مشاكل صحية في أيامه الأخيرة، لكنه دائما كان يتلو ما تيسر من القرآن الكريم، ويقرأ جريدة ” الرياض ” .
وأضاف ” الدسيري ” ، أثناء لقائه مع ” العربية ” ، إن والده رحل بهدوء وراحة، ولم يكن حزينا لوجود أسرته بقربه، التي كانت تمده بالقوة للتغلب على المرض.
جدير بالذكر أن مازن نعى والده أمس الأحد بتغريدة عبر ” تويتر ” كتب فيها: ” الحمد لله على قضائه، خسرت اليوم أحب الناس إلى قلبي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، غدا الإثنين ستكون الصلاة عليه في جامع الملك خالد بعد العصر ” .
وكان ” السديري ” تولى رئاسة تحرير صحيفة ” الرياض ” لأكثر من 40 عاماً منذ عام 1394هـ حتى استقالته عام 1436هـ.


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