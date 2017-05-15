جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس بـ 11 كلية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة القصيم عن وظائف لحاملي الدكتوراه كأعضاء هيئة تدريس من الجنسين في كليات الجامعة، والتي تشمل (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، وأستاذ)

وشملت الشروط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها من جامعة معترف بها وتطبق معايير المفاضلة المقررة بجامعة القصيم، وألا يكون مرتبطًا بعمل حكومي.

ويمكن لكل من تتوفر لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة التقديم على (qu.edu.sa) للوظائف المتاحة تشمل الكليات التالية :

كلية الصيدلة الكيمياء والصيدلة والعقاقير (كيمياء دوائية، كيمياء عضوية، نباتات طبية، كيمياء تحليلية)، ممارسة الصيدلة (حركة الدواء التطبيقي، علاجيات، علم الوبائيات والإحصاء الحيوي، الرعاية الصيدلية، علم الأمراض، الصيدلة الإكلينيكية)، علم الأدوية والسموم (علم السموم الإكلينيكي، علم الأدوية الإكلينيكي، علم السموم التطبيقي، علم الأدوية الجزيئي، علم الأدوية العام، علم وظائف الأعضاء، كيمياء حيوية صيدلية)، صيدلانيات (مراقب الجودة).

كلية العلوم والآداب بالرس هندسة حاسب، علوم حاسب، رياضيات (جبر، تطبيقية، توبولوجيا، بحوث علميات)، تربية خاصة (صعوبات تعلم)، أصول تربية طفل، الأسرة والطفولة (مناهج وطرق وتدريس رياض الأطفال)، التعليم الأساسي (أصول تربية، طريق تدريس عامة، إرشاد وتوجيه، تعليم أساسي علم نفس)، اللغة الإنجليزية (لغويات)، فيزياء (الجوامد، نظرية، أشباه، المواصلات)، كيمياء (تحليلية، فيزيائية، غير عضوية)، الدراسات الإسلامية (ثقافة إسلامية)، لغة عربية (نحو وصرف، دراسات أدبية).

كلية العلوم والآداب بالبكيرية الحاسب الآلي (شبكات علوم الحاسب، أمن معلومات، الذكاء الاصطناعي)، وفي كلية الصحة العامة والمعلوماتية: معلوماتية صحية، وإدارة صحية، وفي كلية الاقتصاد والإدارة: نظم معلومات، ذكاء الأعمال ونظم الخبرة، المحاسبة، الاقتصاد المالي والنقدي، وفي كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية: اللغة العربية (اللسانيات، البلاغة الجديدة).

كلية طب الأسنان جراحة الفم والوجه والفكين، أشعة أسنان، علوم طب الأسنان التحفظية (علاج الجذور، العلاج التحفظي)، علاج اللثة وطب الفم (اللثة)، الاستعاضة السنية (المتحركة، الثابتة)، التقويم وطب أسنان الأطفال (تقويم الأسنان، طب أسنان الأطفال)، العلوم الأساسية الفموية والططبية (أمراض باطنية، بيولوجيا الفم)

كلية التأهيل الطبي علاج طبيعي (العلاج الطبيعي لأمراض الجهاز العصبي والعضلي، أمراض المخ والأعصاب، اضطرابات مراحل النمو والتطور عند الأطفال، التشريح وعلم الأجنة العام، تأهيل طبي، الحروق والجراحات).

كلية العلوم والآداب ببريدة (الأقسام الأدبية): اللغة العربية (أدب حديث، أدب قديم، النحو والصرف، لغويات نظرية، لغويات تطبيقية)، اللغة الإنجليزية (ترجمة)

كلية الصيدلة ممارسة الصيدلة (الصيدلة الإكلينيكية والممارسة، الصيدلانيات، الكيمياء الصيدلية والعقاقير، علم الأدوية والسموم)، أما كلية العلوم والآدب برياض الخبراء: (رياض أطفال (علم نفس الطفولة، مناهج وطرق تدريس)، فيزياء (جوامد)، رياضيات (بحتة).

كلية الطب إحصاء طبي، أدوية وعلاجيات، فيسولوجي (وظائف أعضاء)، كيمياء حيوية طبية، أحياء دقيقة، علم الأمراض، مناعة، تعليم طبي، طب شرعي، سموم، تشريح وأنسجة، جراحة التجميل والحروق، جراحة القلب، جراحة الصدر، جراحة الأوعية الدموية.

كلية العلوم والآداب بالنبهانية رياضيات (بحتة)، فيزياء (كمية، إحصائية)، دراسات إسلامية (أصول فقه، عقيدة ومذاهب معاصرة)، علوم حاسب، لغة إنجليزية (ترجمة، لغويات).

كلية العلوم والآداب بالمذنب دراسات إسلامية (القرآن وعلومه، السنة وعلومها، الفقه وأصوله، العقيدة والمذاهب المعاصرة)، فيزياء (الحالة الصلبة)، اللغة الإنجليزية (ترجمة، لغويات تطبيقية، لغويات نظرية، لغير الناطقين بها)، رياضيات (إحصاء رياضي، معادلات تكاملية، رياضيات تطبيقية، تحليل رياضي، معادلات تفضيلية، توبع لجي، هندسة تفضيلية، جبر)، الحاسب الآلي (بحوث العمليات، نظام التشغيل).

كلية التربية بعقلة الصقور دراسات قرآنية (القرآن وعلومه، رياضيات (تحليل، جبر، تبولجيا)، اللغة العربية (نحو وصرف)، الفيزياء النووية، تعليم أساسي (مناهج وطرق تدريس القرآن الكريم)، اللغة الإنجليزية (ترجمة).

كلية التربية تقنيات التعليم (تكنولوجيا التعليم)، المناهج وطرق التدريس (مناهج وطرق تدريس الإنجليزية والاجتماعيات والتربية البدنية والفنية والرياضيات)، علم النفس (قياس وتقويم نفسي، إرشاد نفسي)، تربية بدنية وعلوم الحركة.

كلية العلوم والآداب بعيون الجواء فيزياء (جوامد، نظري، تقنية النانو)، الأنظمة (شريعة، جنائي).