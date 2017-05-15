البرلمان الفلبيني يرفض توجيه اتهامات للرئيس - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

أنهى أعضاء لجنة العدالة بالبرلمان الفلبيني، اليوم الإثنين، تصويتهم بالإجماع لصالح رفض شكوى تتعلق بتوجيه اتهام للرئيس، رودريغو دوتيرتي، بالتقصير، إذ قالوا إن الشكوى تقوم على أساس معلومات غير رسمية وغير محققة.

وانتهت لجنة العدالة في مجلس النواب، والتي تضم 55 عضواً، إلى أن شكوى الاتهام بالتقصير ” غير متكاملة الأركان ” ، مشيرة إلى أنها ستوصي الجلسة العامة برفض الشكوى رسمياً، مشيرين إلى أن النائب غاري أليغانو، الذي تقدم بالشكوى، ليس لديه معرفة شخصية بالجرائم المزعومة ضد دوتيرتي.