بالفيديو.. الكشف عن عدد الوظائف التي يوفرها مشروع قطار الرياض ونسب التوطين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد المهندس «فهد آل الشيخ» المشرف على برنامج المحتوى المحلي بمشروع قطار الرياض، أن نحو 20 ألف وظيفة جديدة نصفها مباشر، ستكون متاحة فور تشغبل المشروع، لافتا إلى اعتماد أسلوب التدرج في توطين الوظائف وعقود التشغيل والصيانة بالمشروع.

وأشار إلى أنه سيتم بدء التوطين بنسبة 10% في السنة الأولى، وصولا لـ50% في السنة الخامسة، موضحا أن نسبة التوطين يتم حسابها على عدد العمالة وقيمة الرواتب، مؤكدا على وجود رقابة دورية لمعايير أداء الشركات المشغلة في توظيف وتأهيل وتدريب السعوديين من خلال برامج تدريبية سيتم الإشراف عليها من قبل الهيئة أو الجهة المختصة.

وأضاف عبر برنامج الثامنة على فضائيةMBC ، أن المشروع يحقق ثلاثة عوائد اقتصادية للمملكة، الأولى عوائد تجارية من التذاكر، وتأجير المحلات التجارية، والثانية عوائد اقتصادية مباشرة على السوق والشركات المحلية التي تشارك في التنفيذ والتشغيل، أما العائد الثالث، يشتمل على العوائد الغير مباشرة.

في السياق، أشار المهندس «الوليد العكرش» مدير المشروع، إلى التحديات التى واجهت المشروع الذي مضى على تنفيذه أكثر من 3 سنوات، منها تحويل البنية التحتية التي تعترضه، ودراسة التحويلات المرورية، وحجم العمل والمدة القصيرة المتاحة، لافتا إلى أن التنفيذ يتم حاليا حسب الخطة الموضوعة.

وأضاف أن الأنفاق تحت الأرض تمثل نسبة 42% من طول المسارات، فيما تمثل الجسور نسبة 47%، بينما 11% ستكون على سطح الأرض، مشيراً إلى اكتمال العمل في حفر الأنفاق العميقة والتي تصل لعمق لا يقل عن 25 متراً تحت الأرض.

<blockquote class=”twitter-video” data-lang=”en”><p lang=”ar” dir=”rtl”>آل الشيخ: تشغيل مشروع <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6?src=hash”>#مترو_الرياض</a> يتطلب قرابة 20ألف شخص ونصفها وظائف مباشرة <a href=”https://t.co/g4sH6HvnmJ”>pic.twitter.com/g4sH6HvnmJ</a></p>— الثامنة MBC (@MBC8PM) <a href=”https://twitter.com/MBC8PM/status/863805955603091456″>May 14, 2017</a></blockquote>

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آل الشيخ: وضعنا متطلبات قوية لمشروع #مترو_الرياض في جانب التوطين والاعتماد على المحتوى المحلي وسنفعل الدور الرقابي pic.twitter.com/eHcLilRTcT — الثامنة MBC (@MBC8PM) May 14, 2017

مدير مشروع #مترو_الرياض يكشف عن التحديات التي واجهوها في التنفيذ pic.twitter.com/4movoirkxQ — الثامنة MBC (@MBC8PM) May 14, 2017