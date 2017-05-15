المبتعثين السعوديين يوجهون انتقادات للملحقية الثقافية بسبب تأخر مكافآتهم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفض عدد من المبتعثين السعوديين في الصين ما قامت به الملحقية الثقافية في سفارة المملكة لدى بكين من عدم صرف مكافآتهم المقررة في أبريل الماضي مما جعلهم يمرون بضائقة مالية تؤثر على تحصيلهم العلمي و يوجهون لها العديد من الانتقادات الحادة واتهموها بالتناقض .

وجاء وصف المبتعثون للملحقية بالمتناقضة بعد ارجاع الملحق الثقافي سبب التأخر إلي وجود عطل تقني في التعاملات الإليكترونية لدى البنك الذي تصرف منه المكافآه .

وأضاف المبتعثون أن الملحقية جاءت بعد عشرة أيام لتلقي بالمسئولية على وزارة التعليم وقالت أن المشكلة تم حلها ولكن الوزارة لم تودع المبلغ المخصص لهم في البنك .