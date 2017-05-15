" مدني المويه " ينجح في إخماد حريق تصادم شاحنتين - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت قوات الدفاع المدني، بمحافظة المويه، شرقي الطائف، من إخماد النيران في شاحنتين مساء أمس على طريق ” الطائف- الرياض ” .

وكانت اصطدمت شاحنتين على الطريق، محمّلة إحداهما بأكياس الشعير والأخرى بسائل ” فيري ” ،قرب جسر النصايف على الطريق السريع، واشتعلت بهما النيران من جرّاء التصادم، الشديد الذي وقع.

وتحركت على الفور قوة الدفاع المدني بعد إبلاغها بالحادث، وذلك بإشراف النقيب ياسر بن زابن الجعيد، ومتابعة مدير الإدارة المكلف المقدم فهد بن معمر الذيابي؛ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخماد الحريق، والسيطرة على الوضع.