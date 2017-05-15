أخطر خلية تجسس بسيناء في قبضة الجيش المصري - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نجحت قوات الجيش المصري بمعاونة قبيلة «الترابين» في القبض على أخطر خلية تجسس بسيناء، تمد تنظيم ” داعش ” الإرهابي، بالكثير من المعلومات الخاصة بقوات الجيش والشرطة، وتقوم برصد مختلف تحركاتهما وأماكن التمركز، وعدد القوات في الأكمنة المختلفة ومناطق الإرتكاز، ونقلها لقيادات التنظيم الإرهابي.

وأفادت مصادر أن الخلية يطلق عليها اسم خلية ” الرصد العسكري ” معظم عناصرها من الوجوه المنضمة حديثاً للتنظيم الإرهابي، ويستخدمون شفرات خاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي في التواصل مع قيادات التنظيم.