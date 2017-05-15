فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني – حفظه الله – بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية وحملة شهادات الدراسات العليا وفقاً للاعتبارات التالية :

1-سوف يكون التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكريةWWW.KKMAR.GOV.SA

2- يبدأ التسجيل اعتباراً من : ( الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 22/شعبان/1438هـ الموافق 18/5/2017م وحتى الساعة الثانية عشراً ظهراً من يوم الأربعاء 28/شعبان/1438هـ الموافق 24/5/2017م) وعلى مدار الأربعة والعشرون ساعة .

3-تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب ، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي لتلك المعلومات .

4- سوف تعلن نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني .

5- ولمعرفة شروط التسجيل والقبول والتخصصات المطلوبة الرجوع لموقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني . WWW.SANG.GOV.SA

ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكريةWWW.KKMAR.GOV.SA