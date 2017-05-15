ملتيميديا تطلق إصدار جديد من برنامج VLC لزيادة الأمان الالكتروني - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مجلة ” بي سي فيلت ” إلى قيام فيديو لان بروجيكت بإطلاق الإصدار الجديد 2.2.5.1 من برنامج الملتيميديا VLC، وعلى الرغم من أن الإصدار الجديد لا يشتمل على وظائف جديدة، إلا أنه يزيد من مستوى الأمان ويزيد من صعوبة الاختطاف DLL، ولا يتوافر الإصدار من البرنامج على موقع الويب الخاص بفيديو لان بروجيكت، ولكن يمكن تنزيله عن طريق سيرفر FTP .

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإصدار VLC Media Player 2.2.5.1 يعمل على إصلاح مجموعة من الأخطاء، وتحديث البرامج النصية لخدمات Soundcloud و Liveleak و Youtube، مع إدخال بعض التحسينات البسيطة على واجهة المستخدم والترجمات.