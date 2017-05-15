بالصور.. الأمير نايف بن ثنيان يكرم مجموعة من نزلاء مستشفى النقاهة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

كرم صاحب السمو الامير الدكتور نايف بن ثنيان ال سعود مجموعة من نزلاء مستشفى النقاهة بمزرعته في بنبان يتقدمهم الكابتن سالم مروان بحضور صاحب السمو الاميرة سميرة الفيصل رئيسة جمعية التوحد والفصام وسفير جيبوتي السيد ضياء الدين وعدد من الإعلاميين ووجهاء المجتمع ،

وشهد الحفل الذي نظمه ملتقى رواد ومواهب برئاسة الدكتور محسن آل حسان تكريم عدد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمة تطوعية وإنسانية للمجتمع وهي جمعية الفصام والتوحد وكفيف ولاعاقة الحركية.

وتخلل الحفل كلمة لمدير مستشفى النقاهه الأستاذ عامر العتيبي بدأها بتعريف عن مستشفى النقاهه والخدمات التي يقدمها للمرضى من خلال الرعاية الطبية والتمرضية والاجتماعية والنفسية بالإضافة الى تقديم الخدمة المنزلية لأكثر من 150 مريض.

كما أثنى على سمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان على استضافته وتكريمه لنزلاء مستشفى النقاهة و الذي كان لها الأثر في نفوس المرضى مقدما شكره نيابة عن قسم الخدمة الاجتماعية الذين يبذلون جهد في اشراك المرضى من خلال الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تعود عليهم بالنفع ورسم البسمه في وجوههم.

كما قدم شكرة وتقديرة لرئيس ملتقى رواد ومواهب الدكتورمحسن آل حسان على إقامة هذا الاحتفال والذي يساهم في دعم المشاركة المجتمعية وتكريم الجهات والجمعيات الخيرية التي تقدم خدمة لأفراد المجتمع.

