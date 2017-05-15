محمد بن زايد يلتقي ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

يتوجه اليوم الاثنين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أكد أن الرئيس ترامب يعتبر الاجتماع مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «فرصة لتعزيز التعاون مع شريك أساسي في الشرق الأوسط».

يذكر أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، تعد الثالثة خلال عامين، وترتبط الإمارات بعلاقات متينة وشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.