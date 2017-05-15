دورتموند يقترب من ضم مهاجم السيتي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام بوروسيا دورتموند الألماني، بالتعاقد مع النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، مهاجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفشل إيهياناتشو في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للسيتي، وأصبح على رأس قائمة الراحلين المحتملين عن الفريق.

ووفقًا لصحيفة “ ديلي ميل ” البريطانية، فإن إدارة السيتي ستبدأ مناقشة العروض المقدمة للاعب بحد أدنى 23 مليون يورو ويسعى دورتموند لحسم الصفقة لصالحه، لتعويض الرحيل المحتمل للجابوني بيير أوباميانج، مهاجم الفريق.

ويحظى المهاجم النيجيري، البالغ من العمر 20 عامًا، باهتمام هوفنهايم الألماني، وساوثهامبتون الإنجليزي، حيث يرغب الناديان في التعاقد معه على سبيل الإعارة.