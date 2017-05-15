الإتحاد يسعى لضم كهربا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكرت مصادر صحفية عن غضب مسئولي الاتحاد من مبالغة رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور في مطالبه المالية للتخلي عن لاعبه كهربا.

ويطلب رئيس الزمالك 15 مليون دولار من أجل بيع لاعبه بصفة نهائية أو 5 ملايين دولار للتخلي عن اللاعب لمدة موسم فقط على سبيل الاعارة.

وقرر الاتحاد السعي من أجل ضم اللاعب لمدة موسم في ظل صعوبة التعاقد معه بشكل نهائي بسبب مطالب رئيس النادي المصري المالية الضخمة.

وينوي الاتحاد تقديم 1.5 مليون دولار أي قرابة الـ30 مليون جنيها مصريا من أجل التعاقد مع كهربا لمدة موسم على سبيل الاعارة.