شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف هندسية وإدارية بـ3 مدن - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الدوسري(صدى):

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة في عدد من التخصصات، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة، للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من 14 مايو 2017م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1_ أخصائي المشتريات/ الخدمات – «الرياض»: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

2_ مهندس تخطيط – «الدمام»: درجة البكالوريوس في الهندسة «الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية، أو الإلكترونيات».

3_ مدير هندسة العمليات – «الجبيل»: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية.

4_ مهندس إنتاج – «الجبيل»: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية.

5_ مهندس مشروع – «الجبيل»: درجة البكالوريوس في الهندسة.

6_ أخصائي الميكانيكية – «الجبيل»: شهادة الدبلوم في الهندسة الميكانيكية، أو شهادة الثانوية العامة.

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