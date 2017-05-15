⁠⁠⁠⁠⁠كرسي السمنة ينظم مؤتمر دولي لعلاج السكري بالجراحة وكرمشة المعدة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى ينظم كرسي السمنة بجامعة الملك سعود المؤتمر الدولي وملتقى الخبراء في جراحات السمنة وعلاج السكري بقاعة مكارم فندق الماريوت وذلك في تمام الثامنة من صباح يوم الاربعاء القادم ويستمر المؤتمر لمدة يومين الاربعاء والخميس 21 و 22 شعبان 1438 .

أوضح ذلك رئيس المؤتمر والمشرف على كرسي السمنة بجامعة الملك سعود الاستاذ الدكتور عائض ربيعان القحطاني الذي ذكر بان هذا المؤتمر يأتي في فترة مهمة لكل مرضى السكري حيث ان كل الجمعيات العلمية اتفقت على اهمية تقديم الجراحة كخيار مهم وفعال لمرضى السكري. وهذا ما سيأخذ حيزا مهما في المؤتمر وسيتم وضع بعض الاقتراحات من قبل الخبراء للاستفادة منها من قبل متخذي القرار في القطاع الصحي. كما ذكر ان اقل من 1% ممن يحتاجون جراحة السمنة يحصلون عليها وهذا للأسف مولم وسيتم مناقشة الاسباب والحلول .

واضاف ان المؤتمر سيناقش كرمشة المعدة او التكميم بدون جراحة والتي اخذت حيزا كبيرا من اهتمام المرضى والمختصين . وستكون هناك ورشتين واحدة للتدريب على كرمشة المعدة والاخرى على التغذية بعد عمليات السمنة وسيكون هناك معرض مصاحب لأخر ما وصل الية العلم من اجهزة ومنتجات تخص السمنة. وفي مساء يوم 17 مايو سيكون هناك اجتماع لخبراء السكري وجراحات السمنة .

ويهدف المؤتمر استعراض أهم الطرق للتحكم والتعامل مع مرضى السمنة والبدانة و متى يتم تحويل مريض السكري لعملية جراحة السمنة وهل يشفى من السكري و تعلم الطرق الحديثة لعلاج وجراحات السمنة ومعرفة مدى محافظة المرضى على فقد الوزن بعد جراحة السمنة والشفاء من الامراض