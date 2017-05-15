مدير صحة الطائف يحيل مديري مركزين للتحقيق أثناء جولة سرية بالمستشفيات - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام مدير الشؤون الصحية بالطائف ” صالح بن سعد المؤنس ” بجولة تفقدية متقمصاً دور مرافق لمريض بحاجة للعلاج والرعاية وانتهت الجولات باحالة اثنان مديرين وموظفان للتحقيق .

استق المؤنس سيارته الخاصة خلال الأسبوع الماضي مصطحباً سائقة وطبيب متقمصا دور مريض وتوجه لمركز شقصان الصحي ومركز العبلة ومركز الإشرافي ومركز أبو بركة ثم مستشفي تربة العام وذلك رغبة منه في معرفة طريقة التعامل مع المرضى بالمستشفيات الحكومية .

وبمراجعته السجلات الخاصة بالأطباء والحضور والانصراف رصد خلالها العديد من الملاحظات ثم أمر بتشكيل لجنة لدراسة الملاحظات التي وقف عليها .