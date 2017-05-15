شركة مجموعة اليمامة للتجارة والمقاولات تعلن عن وظائف بعدة فروع بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة اليمامة للتجارة والمقاولات، عن وظائف لحمَلة شهادات الإبتدائية والكفاءة المتوسطة فأعلى، للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في جازان، وفروع أخرى بمناطق المملكة، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من 11 مايو 2017م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة تحت مسمى:

1_ إداري – «جازان»: شهادة في تخصص ذي صلة

2_ مشرف أمن: شهادة الكفاءة المتوسطة.

3_ مراقب نظافة: شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى.

4_ حارس أمن: شهادة الإبتدائية فأعلى.

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