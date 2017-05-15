الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين بالضفة المحتلة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة عصيدة، والظهر، ووسط البلدة في بيت أمر شمال الخليل، واقتحمت عددا من المنازل وفتشتها.

كما اقتحمت تلك القوات منزل المواطن محمد سالم صبارنة في منطقة عصيدة، وفتشت منزله، واعتقلت نجله رمزي محمد سالم صبارنة ، واقتادته إلى معسكر عصيون شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف عمران ابو حسين، بعد دهم منزله في مدينة الخليل، والوزير السابق عيسى خيري الجعبري، عقب تفتيش منزله في منطقة نمرة وسط المدينة.