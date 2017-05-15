تمثال بحذاء فاخر وحقيبة يد لـ " ميلانيا ترامب " في البوسنة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة ، تحصل السيدة الأولى في أميركا ميلانيا ترامب، ستحصل على تمثال بحجمها الطبيعي، ليس في أميركا إنّما في البوسنة، بعد أن أصبحت ميلانيا موضع إعجاب في البوسنة والهرسك، بعد الإهتمام الكبير الذي حظيت به خلال الحملة الإنتخابية التي قادها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتقديراً لكلمتها الشهيرة أمام الحزب الجمهوري، والتي كانت مطابقة لكلمة ميشال أوباما، قام أحد مصانع الأحذية في البوسنة بإرسال حذاء كهدية لميلانيا. ويفكر المدير التنفيذي لمصنع الأحذية نفسه، عضو مجلس مدينة بانيا لوكا، مارينكو أوميسيفيتش، بتكريم آخر لمصممة المجوهرات السابقة ميلانيا ترامب، وهو بمثابة تمثال بحجمها الطبيعي أمام مصنعه.

وسيقوم النحات ستيفو سيلاك، الذي نحت سابقاً كلّ من دونالد ترامب وفلادمير بوتين، بنحت تمثال ميلانيا من الجبس ، وقال أوميسيفيتش في تصريحات صحفية ، إنّه يأمل أن يكون التمثال الذي سيرتدي حذاء فاخراً وحقيبة يد، دافعاً لميلانيا كي تقوم بزيارة إلى البوسنة. ومن المتوقع أن يكون التمثال جاهزاً بحلول 20 تموز.