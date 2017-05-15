بالفيديو.. كاميرا منزلية ترصد معاملة قاسية من مربية للأطفال - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. كاميرا منزلية ترصد معاملة قاسية من مربية للأطفال
ألقت الشرطة التركية القبض على مٌربية أطفال ، عقب رصد كاميرا منزلية وضعتها أسرة تركية لمراقبة طفلها معاملة قاسية من مربية أوكرانية الجنسية.
وكشف الفيديو المنشور عبر الشبكات الاجتماعية عن معاملة سيئة للمربية التي قامت بحمل الطفل من رقبته وتعنيفه بقسوة، مما أثار ذعر الطفل الذي ظل واقفاً بلا حراك.
#شاهد مواطن تركي يضع كميرا مراقبة داخل منزله ليراقب كيف تتعامل خادمته الاوكرانية مع طفله.. فكانت النتيجة صادمة
Posted by تركيا الآن on Saturday, May 13, 2017
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