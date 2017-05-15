١٢٤٨٩ طالب وطالبة يستفيدون من برنامج تكافل بتعليم مكة لهذا العام ١٤٣٨ هـ - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل (صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تسجيل الطلاب المتوقع استحقاقهم لإعانة تكافل للعام الدراسي القادم ١٤٣٩/١٤٣٨ بنسبة إنجاز بلغت ١٠٠٪‏. حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين تم رفع بياناتهم على النظام الآلي ٢٢١٣١ طالب وطالبة في ٨٥٥ مدرسة، ومن المنتظر أن تقوم المؤسسة بالتحقق من هذه البيانات لدى عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تمهيدًا لاعتماد أسماء المستفيدين وضخ الإعانات لهم مطلع العام القادم .

وأفاد مدير إدارة التوجيه والإرشاد خالد الغامدي بأنه سيحصل الطالب والطالبة المستفيد من البرنامج على إعانة فصلية بواقع ٥٠٠ ريال لكل فصل دراسي يتم صرفها في البرامج الثلاثة التالية: وجبتي، حقيبتي، كسوتي، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الطالبات المستفيدين لهذا العام بلغ نحو ١٢٤٨٩ طالباً وطالبة في ٨٤٧ مدرسة وبلغ ما تم صرفه خلال الفصلين ١٢٤٨٩٠٠٠ ريال.

‎ومن جهته قدم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي شكره لرئيس مجلس إدارة الجمعية ولمدير العلاقات العامة بها على دعم هذه الفئة الغالية من الطلاب والطالبات.