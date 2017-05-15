بالفيديو.. حماسة طفل في إلقاء قصيدة وطنية تصيبه بوعكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طفل يرتدي زيا عسكريا ويلقي قصيدة حماسية في إحدى المناسبات، ما أدى إلى سقوطه مغشيا بسبب حماسته الزائدة في إلقاء القصيدة الوطنية.

وأظهر الفيديو، الذي لم يوضح موعد أو موقع تصويره، إصابة الطفل بوعكة صحية بعد انتهائه من إلقاء القصيدة، حتى صرخ من شدة الألم، وحاول بعض العسكريين الذين كانوا يقفوا بجواره تهدئته وتخفيف الألم عنه، وتفاعل المغردون مع الفيديو مؤكدين أن الطفل بصحة جيدة.