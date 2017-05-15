بالفيديو.. حماسة طفل في إلقاء قصيدة وطنية تصيبه بوعكة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حماسة طفل في إلقاء قصيدة وطنية تصيبه بوعكة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طفل يرتدي زيا عسكريا ويلقي قصيدة حماسية في إحدى المناسبات، ما أدى إلى سقوطه مغشيا بسبب حماسته الزائدة في إلقاء القصيدة الوطنية.
وأظهر الفيديو، الذي لم يوضح موعد أو موقع تصويره، إصابة الطفل بوعكة صحية بعد انتهائه من إلقاء القصيدة، حتى صرخ من شدة الألم، وحاول بعض العسكريين الذين كانوا يقفوا بجواره تهدئته وتخفيف الألم عنه، وتفاعل المغردون مع الفيديو مؤكدين أن الطفل بصحة جيدة.
لافي الجن[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 13 دقيقة
حسبي الله عليهم اكلوا الولد بعيونهم
الله يشفيه ويخليه لاهله
عهدى الفيصل ،[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 11 دقيقة
نتفوه اهل العيون الصاروخيه كفانا الله شرهم . .
wild rose[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 8 دقائق
قالك حماسة الا عين صكته وخلته يتوجع
الله يشفيه
مواطن[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 دقائق
اذكرو الله يا ناس الله يجعل عينك الفقع لي صقعته ولا يربحك الله يشفيه هذا البطل ماشالله عليه الله يحفظه