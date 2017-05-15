التنمية الاجتماعية توضح عدد التأشيرات المنزلية المستحقة لمستفيدي الضمان - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماجد العصيمي، أحقية مستفيدي الضمان استخراج 3 تأشيرات منزلية دون إسقاط الضمان الاجتماعي عنهم.

وأوضح العصيمي، أن النظام الجديدة تتيح للمستحقين استخراج 3 تأشيرات، سائق وخادمة وممرض في حال إذا كان مريضا، مشيرا إلى أن نظام الضمان مرن ويلبي حاجات المستحقين، مؤكدا العمل على الوصول إلى الأسر المحتاجة ودعمها، لافتا إلى التوصل إلى أشخاص غير مستحقين وتمت معالجة أوضاعهم، وفقا لصحيفة الحياة.