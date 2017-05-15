إنشاء «آبارا خيرية» صدقة جارية للمعلمات المتوفيات بحائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

قررت إدارة شؤون المعلمات في تعليم حائل، إنشاء بئر خيري لكل من المعلمات فريحة البقعاوي، سارة العنزي، فوزية طراد، لولوة الجابر، التي وافتهم المنية.

وقالت مساعد مدير إدارة شؤون المعلمين «بنات» كفى عويد الكود، إن الإدارة ستواصل تقديم المبادرات الخيرية للمعلمات المتوفيات، وذلك من باب التقدير لهن وتقديم ما ينفعهن بالمساهمة في وقف خيري، مبينة أن تقديم مثل هذه الأعمال للمتوفى فيها من الأجر العظيم، كونها من الصدقات الجارية التي ينتفع بها الإنسان بعد موته.