إصابة جنديين إثر انفجار استهدف سيارة عسكرية بباكستان - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

أصيب جنديان من رجال قوات فيلق الحدود الباكستانية، بجروح إثر انفجار استهدف سيارة عسكرية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون على قارعة أحد الطرق في كويتا، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة عسكرية كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأضافت أن قوات الأمن قامت بتطويق موقع الحادث والبحث عن المشتبه في وقوفهم وراء تنفيذ الانفجار.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية عن هذا الانفجار الذي جاء بعد ثلاثة أيام من هجوم انتحاري استهدف موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني عبدالغفور حيدري في إقليم بلوشستان وخلّف عشرات القتلى والجرحى.