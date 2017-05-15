حقيقة فرض غرامات على المدخنين ومستخدمي الهاتف في محطات الوقود - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مديرية الدفاع المدني، تحرير مخالفات مالية على قائدي المركبات في حال عدم التقيد باشتراطات السلامة، ومنها استخدام الهاتف الجوال أو التدخين ورمي أعقاب السجائر داخل محطات الوقود، بالإضافة إلى عدم إطفاء المركبة.

وقال مدير الأمن والسلامة بالدفاع المدني في المدينة المنورة الرائد سامي الحجيلي، إن عدم التقيد بالإرشادات والتعليمات الموضحة في محطات الوقود يؤثر على سلامة الجميع، مؤكدا إلزام كافة محطات الوقود بوضع إرشادات السلامة بموقع يمكن رؤيته من قبل قائدي المركبات، إضافة إلى صور توضيحية، مشيرا إلى أن التقيد بالتعليمات يساهم في زيادة نسبة سلامة المجتمع وهو مطلب مهم للجميع.

وأوضح الحجيلي، أن مديرية الدفاع المدني ستصدر مخالفات بحق مخالفي الإرشادات والتعليمات بمحطات الوقود، مضيفا أن قيمة المخالفة تعتمد على جسامة المخاطرة وتكرارها وتعمدها، وقد رصدت حالات سابقة وتمت مخالفتها وفق لوائح أنظمة الأمن والسلامة في الدفاع المدني.