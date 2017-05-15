مواطن يروي لحظات رصده خاطفة الطفلة «شوق» «صور» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

روى المواطن حسن غزاوني، تفاصيل اللحظات التي رصد خلالها خاطفة الطفلة شوق في مقر النقل الجماعي بحي العزيزية في الرياض، موضحا أن لاحظ في المبنى وجود سيدة وبرفقتها طفلة تبكي وهي تحاول إسكاتها.

وأكد غزاوني -والذي يعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-، أنه أيقن بأن هناك أمر مريب في أمر السيدة حيث أنها حاولت إسكات الطفلة بلعبة ثم رآها دخلت في مشادة مع موظف التذاكر وعندما سأل الموظف عن الأمر أجابه بأنها حاولت قطع تذكرة للطفلة دون أن تثبت هويتها.

وأوضح أنه عندما رجع إلى المنزل وجد صورة متداولة عن طفلة مخطوبة وعلى الفور تأكد أنها الطفلة التي شهدها في مبنى النقل الجماعي، فاتصل بالأرقام التي على الصورة وأبلغ والدها والأمن بما رآه والذي طالبه بالقدوم إلى المحطة، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية راجعت كاميرات المراقبة في المحطة وتأكد والدها أنها طفلته، لافتا إلى أنه أبلغ الشرطة بأن الخاطفة حينما خرجت من محطة النقل الجماعي استقلت سيارة من نوع جيب لكزس.