خبير تقني يوضح أسباب عدم تأثر المملكة بفيروس «الفدية» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الخبير التقني والمستشار في أمن المعلومات هيثم أبوعائشة، عن أسباب عدم ضرب فيروس طلب الفدية «رانسوموير» للوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في المملكة.

وأوضح أن وقوع الهجوم الإلكتروني عبر فيروس طلب الفدية في الإجازة الأسبوعية جنب القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة أضرارا يمكن أن تكون فادحة، لافتا إلى أن بعض الجهات الحكومية ليست مستعدة، كما ينبغي لمواجهة الاختراقات الخطيرة التي تأثرت بها دول متقدمة.

وقال أبوعائشة، إن مقدمي الخدمة ساهموا في احتواء المشكلة في تزويد العملاء بالطرق السريعة للوقاية من الفيروسات، إلا أن ذلك لا يكفي، ولابد من استمرار العمل لمواجهة التداعيات، واحتمال معاودة الهجوم بشكل مختلف، بحسب صحيفة مكة.