صحة غزة: غياب 35% من الأدوية الأساسية في مستشفيات القطاع بسبب الحصار - صحيفة صدى الالكترونية

غزة(صدى):

قالت الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ترتب عليه غياب 35% من الأدوية الأساسية والتخصصية لاسيما 90% من أدوية السرطان و غياب 40% من المستهلكات الطبية الهامة.

وأوضح القدرة، اليوم الإثنين، أن قرصنة الحقوق العلاجية لمرضى قطاع غزة يتطلب موقفا وطنيا ودوليا حازما يضمن حماية واستقرار الخدمات الصحية التي تتربص بها الأزمات المركبة من كل جانب، مضيفا «في ظل النقص الحاد في الوقود المستخدم في تشغيل المولدات، أضررنا لتشغيل المستوى الثاني من المولدات الكهربائية لإعطاء الخدمات الطبية فرصة أطول مع ما يتوفر من كمية وقود احتياطية».

وطالب جميع الجهات المحلية و الاقليمية و الدولية بالتحرك العاجل لدعم احتياجات المرضى في قطاع غزة من الادوية والمستهلكات الطبية والوقود، داعيا الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي إلى إفشال جميع المخططات العنصرية بحق المرضى والعمل على دعمهم وإسنادهم.