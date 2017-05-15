بالفيديو.. الأحيدب يطالب الشؤون الإسلامية بمقاضاة أي شخص يسئ ويشكك في الدين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالب الكاتب الصحفي محمد الأحيدب، وزارة الشؤون الإسلامية بمقاضاة المغردين والكتاب وأي شخص يسئ للدين الإسلامي ويشكك في ثوابته، معربا عن استغرابه من تجاهل الوزارة لهم.

وأوضح الأحيدب في لقاء على قناة «روتانا خليجية»: «كيف أن وزارة الشؤون الإسلامية لا تقاضي كل من غرد أو كتب ما يسيء لثوابت الدين، ويشكك في وجوب الصلاة، وتحريم الخمر، ومن ينسب الإرهاب للإسلام، ويقول إرهاب إسلامي، والوزير له ١٨ سنة وليس جديداً، ولم يستغل موازنات قياسية في تحسين حال المساجد».